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1. Timotheus 2,13

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Timotheus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Tim 2 13 in der Gute Nachricht Bibel

Denn zuerst wurde Adam geschaffen, dann erst Eva.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 2 13 in der Lutherbibel

Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 2 13 in der Einheitsübersetzung

Denn zuerst wurde Adam erschaffen, danach Eva.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Tim 2 13 in der Elberfelder Bibel

denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Tim 2 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Zuerst wurde nämlich Adam erschaffen, erst danach Eva.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 2 13 in der Schlachter 2000

Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Tim 2 13 in der New International Version

For Adam was formed first, then Eve.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Tim 2 13 in der Hoffnung für Alle

Denn Gott hat zuerst Adam geschaffen, den Mann, und danach Eva, die Frau.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Timotheus 2:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-tim/kapitel-2/vers-13 [gedruckt am 13.08.2026]