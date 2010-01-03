Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Timotheus
  4. Kapitel 3
  5. Vers 10

1. Timotheus 3,10

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Timotheus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Tim 3 10 in der Gute Nachricht Bibel

Zuerst ist zu prüfen, ob sie auch geeignet sind. Nur wenn ihnen niemand etwas nachsagen kann, dürfen sie zum Dienst zugelassen werden.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 3 10 in der Lutherbibel

Und man soll sie zuvor prüfen, und wenn sie untadelig sind, sollen sie den Dienst versehen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 3 10 in der Einheitsübersetzung

Auch sie soll man vorher prüfen, und nur wenn sie unbescholten sind, sollen sie ihren Dienst ausüben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Tim 3 10 in der Elberfelder Bibel

Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Tim 3 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Im Übrigen sollen auch sie zuerst einer Prüfung unterzogen werden, und nur wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, dürfen sie zum Dienst in der Gemeinde zugelassen werden.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 3 10 in der Schlachter 2000

Und diese sollen zuerst erprobt werden; dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Tim 3 10 in der New International Version

They must first be tested; and then if there is nothing against them, let them serve as deacons.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Tim 3 10 in der Hoffnung für Alle

Die Diakone müssen sich ebenfalls zuerst bewähren. Nur wenn an ihnen nichts auszusetzen ist, darf man sie zum Dienst zulassen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Timotheus 3:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-tim/kapitel-3/vers-10 [gedruckt am 10.08.2026]