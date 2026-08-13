2. Chronik 17,6- alle Übersetzungen
Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
2 Chr 17 6 in der Gute Nachricht Bibel
Weil er dem HERRN gehorchte, wurde er immer mutiger und er ließ die Opferstätten der fremden Götter und die geweihten Pfähle in Juda zerstören.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Chr 17 6 in der Lutherbibel
Und als sein Herz mutig in den Wegen des HERRN wurde, entfernte er die Opferhöhen und die Ascheren aus Juda.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Chr 17 6 in der Einheitsübersetzung
Da sein Herz den Wegen des HERRN folgte, erstarkte sein Mut und so entfernte er auch die Kulthöhen und die Kultpfähle aus Juda.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
2 Chr 17 6 in der Elberfelder Bibel
Und sein Herz gewann Mut auf den Wegen des Herrn, und er beseitigte wieder die Höhen und die Ascherim aus Juda. –
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
2 Chr 17 6 in der Neue Genfer Übersetzung
´Im Lauf der Zeit` wurde er in seinem Eifer für den HERRN immer mutiger und ließ sogar die Opferstätten und die geweihten Pfähle überall in Juda beseitigen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Chr 17 6 in der Schlachter 2000
Und da sein Herz in den Wegen des HERRN mutig wurde, tat er auch noch die Höhen und die Aschera-Standbilder aus Juda hinweg.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
2 Chr 17 6 in der New International Version
His heart was devoted to the ways of the LORD; furthermore, he removed the high places and the Asherah poles from Judah.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
2 Chr 17 6 in der Hoffnung für Alle
Das ermutigte ihn, sich ganz auf den HERRN zu verlassen. Er ließ in Juda die Opferstätten und die Holzpfähle zerstören, die der Göttin Aschera geweiht waren.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.