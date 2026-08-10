Da wurde Usija zornig. Er hatte schon die Räucherpfanne in der Hand, um den Weihrauch auf den Altar zu streuen. Wütend wollte er die Priester anfahren, doch im selben Augenblick brach auf seiner Stirn Aussatz aus. Das geschah vor den Augen der Priester, während Usija neben dem Räucheraltar im Tempel des HERRN stand.