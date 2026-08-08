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Zu 2. Könige 10 Vers 35

2. Könige 10,36

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 10 36 in der Gute Nachricht Bibel

28 Jahre lang war Jehu in Samaria König über das Reich Israel gewesen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 10 36 in der Lutherbibel

Die Zeit aber, die Jehu über Israel regiert hat zu Samaria, sind achtundzwanzig Jahre.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 10 36 in der Einheitsübersetzung

Die Zeit, die Jehu in Samaria König von Israel war, betrug achtundzwanzig Jahre.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 10 36 in der Elberfelder Bibel

Die Tage aber, die Jehu über Israel in Samaria regierte, {betrugen} 28 Jahre.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 10 36 in der Neue Genfer Übersetzung

Achtundzwanzig Jahre lang hatte Jehu in Samaria über das Königreich Israel regiert.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 10 36 in der Schlachter 2000

Die Zeit aber, die Jehu über Israel in Samaria regierte, betrug 28 Jahre.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 10 36 in der New International Version

The time that Jehu reigned over Israel in Samaria was twenty-eight years.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 10 35-36 in der Hoffnung für Alle

Er regierte 28 Jahre in Samaria. Dort wurde er auch begraben. Sein Sohn Joahas wurde sein Nachfolger.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-10/vers-36 [gedruckt am 08.08.2026]