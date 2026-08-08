Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 2. Könige
  4. Kapitel 11
  5. Vers 3

2. Könige 11,3

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 11 3 in der Gute Nachricht Bibel

Sechs Jahre lang hielt sie ihn im Bereich des Tempels verborgen, solange Atalja das Land regierte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 11 3 in der Lutherbibel

Und er war bei Joscheba versteckt im Hause des HERRN sechs Jahre lang. Atalja aber war Königin über das Land.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 11 3 in der Einheitsübersetzung

Er blieb sechs Jahre bei ihr im Haus des HERRN verborgen, während Atalja das Land regierte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 11 3 in der Elberfelder Bibel

Und er hielt sich sechs Jahre {lang} bei ihr im Haus des Herrn versteckt. Atalja aber herrschte als Königin über das Land.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 11 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Danach lebte Joasch sechs Jahre lang in einem Versteck bei Joscheba ´und ihrem Mann Jojada` im Tempelbereich. Während dieser Zeit regierte Atalja über das Land.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 11 3 in der Schlachter 2000

Und er war sechs Jahre lang bei ihr im Haus des HERRN verborgen. Athalja aber herrschte über das Land.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 11 3 in der New International Version

He remained hidden with his nurse at the temple of the LORD for six years while Athaliah ruled the land.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 11 3 in der Hoffnung für Alle

Später nahm Joscheba ihn zu sich und hielt ihn sechs Jahre im Tempelbereich verborgen. In dieser Zeit herrschte Atalja als Königin über Juda.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-11/vers-3 [gedruckt am 08.08.2026]