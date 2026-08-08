2. Könige 13,19- alle Übersetzungen
Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
2 Kön 13 19 in der Gute Nachricht Bibel
Da wurde der Mann Gottes zornig und rief: »Fünfmal, sechsmal hättest du sie aufstoßen müssen, dann hättest du die Syrer völlig vernichtet! Jetzt wirst du ihnen nur dreimal eine Niederlage beibringen.«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 13 19 in der Lutherbibel
Da wurde der Mann Gottes zornig auf ihn und sprach: Hättest du fünf- oder sechsmal geschlagen, so hättest du die Aramäer geschlagen, bis sie aufgerieben wären; nun aber wirst du sie nur dreimal schlagen.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 13 19 in der Einheitsübersetzung
Da wurde der Gottesmann unwillig über ihn und sagte: Du hättest fünf- oder sechsmal schlagen sollen; dann hättest du die Aramäer vernichtend geschlagen. Jetzt aber wirst du sie nur dreimal schlagen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
2 Kön 13 19 in der Elberfelder Bibel
Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sagte: Zu schlagen war fünf- oder sechsmal, dann hättest du Aram bis zur Vernichtung geschlagen. Jetzt aber wirst du Aram {nur} dreimal schlagen.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
2 Kön 13 19 in der Neue Genfer Übersetzung
Da wurde der Mann Gottes zornig und sagte: »Fünf- oder sechsmal hättest du ´auf den Boden` schlagen müssen, dann hättest du die Aramäer endgültig geschlagen. Nun aber wirst du ihnen nur dreimal eine Niederlage beibringen.«
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 13 19 in der Schlachter 2000
Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach: Wenn du fünf- oder sechsmal geschlagen hättest, dann hättest du die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen; nun aber wirst du die Aramäer nur dreimal schlagen!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
2 Kön 13 19 in der New International Version
The man of God was angry with him and said, ‘You should have struck the ground five or six times; then you would have defeated Aram and completely destroyed it. But now you will defeat it only three times.’
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
2 Kön 13 19 in der Hoffnung für Alle
Da wurde der Prophet zornig. »Fünf- oder sechsmal hättest du schlagen sollen«, tadelte er ihn, »dann hättest du die Syrer endgültig vernichtet! Jetzt aber wirst du sie nur dreimal besiegen.«
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.