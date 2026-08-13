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Zu 2. Könige 15 Vers 2

2. Könige 15,1

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 15 1 in der Gute Nachricht Bibel

Im 27. Regierungsjahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asarja, der Sohn von Amazja, König von Juda.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 15 1 in der Lutherbibel

Im siebenundzwanzigsten Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asarja König, der Sohn Amazjas, des Königs von Juda.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 15 1 in der Einheitsübersetzung

Im siebenundzwanzigsten Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asarja, der Sohn Amazjas, König von Juda.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 15 1 in der Elberfelder Bibel

Im 27. Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asarja König, der Sohn Amazjas, des Königs von Juda.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 15 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Im siebenundzwanzigsten Regierungsjahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asarja, der Sohn Amazjas, König über Juda.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 15 1 in der Schlachter 2000

Im siebenundzwanzigsten Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asarja König, der Sohn Amazjas, des Königs in Juda.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 15 1 in der New International Version

In the twenty-seventh year of Jeroboam king of Israel, Azariah son of Amaziah king of Judah began to reign.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 15 1 in der Hoffnung für Alle

Asarja, Amazjas Sohn, wurde König von Juda im 27. Regierungsjahr König Jerobeams von Israel.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-15/vers-1 [gedruckt am 13.08.2026]