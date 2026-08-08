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2. Könige 16,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 16 12 in der Gute Nachricht Bibel

Als der König nach Jerusalem zurückkam und den Altar vorfand, weihte er ihn persönlich ein. Er stieg die Stufen zum Altar hinauf

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 16 12 in der Lutherbibel

Und als der König aus Damaskus zurückkam und den Altar sah, trat er heran, stieg hinauf

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 16 12 in der Einheitsübersetzung

Als dann Ahas nach seiner Rückkehr aus Damaskus den Altar sah, ging er zu ihm hin, stieg hinauf

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 16 12 in der Elberfelder Bibel

Und als der König aus Damaskus kam, da sah der König den Altar; und der König trat an den Altar und stieg auf ihn hinauf.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 16 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Sobald Ahas wieder in Jerusalem war, sah er sich den ´neuen` Altar an und weihte ihn ein: Er stieg die Stufen hinauf,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 16 12 in der Schlachter 2000

Und als der König aus Damaskus kam und den Altar sah, trat er zu dem Altar und opferte darauf,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 16 12 in der New International Version

When the king came back from Damascus and saw the altar, he approached it and presented offerings on it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 16 12 in der Hoffnung für Alle

Wieder in Jerusalem angekommen, sah Ahas sich den neuen Altar an. Er stieg die Stufen hinauf

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-16/vers-12 [gedruckt am 08.08.2026]