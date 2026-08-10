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2. Könige 17,38

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 17 37-38 in der Gute Nachricht Bibel

Achtet sorgfältig darauf, stets die Gesetze und Rechtsbestimmungen, die Weisungen und die Gebote zu befolgen, die ich euch aufgeschrieben habe. Denkt an den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, und verehrt keine fremden Götter.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 17 38 in der Lutherbibel

Und den Bund, den er mit euch geschlossen hat, vergesst nicht und fürchtet nicht andere Götter,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 17 38 in der Einheitsübersetzung

Ihr dürft den Bund, den er mit euch geschlossen hat, nicht vergessen und fremde Götter nicht verehren.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 17 38 in der Elberfelder Bibel

Und den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, sollt ihr nicht vergessen und sollt nicht andere Götter fürchten,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 17 38 in der Neue Genfer Übersetzung

Vergesst nicht den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, und betet keine anderen Götter an.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 17 38 in der Schlachter 2000

Und vergesst nicht den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, und fürchtet nicht andere Götter,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 17 38 in der New International Version

Do not forget the covenant I have made with you, and do not worship other gods.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 17 38 in der Hoffnung für Alle

Vergesst den Bund nicht, den ich mit euch geschlossen habe, und betet keine anderen Götter an!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-17/vers-38 [gedruckt am 10.08.2026]