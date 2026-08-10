2. Könige 6,20- alle Übersetzungen
Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
2 Kön 6 20 in der Gute Nachricht Bibel
Dort betete er: » HERR, jetzt öffne ihnen wieder die Augen!« Da öffnete der HERR ihnen die Augen, und sie sahen, dass sie sich mitten in der Stadt Samaria befanden.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 6 20 in der Lutherbibel
Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa: HERR, öffne diesen die Augen, dass sie sehen! Und der HERR öffnete ihnen die Augen, und sie sahen, und siehe, da waren sie mitten in Samaria.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 6 20 in der Einheitsübersetzung
Als sie dort angekommen waren, betete Elischa: HERR, öffne ihnen die Augen, damit sie sehen! Der HERR öffnete ihnen die Augen und sie sahen, dass sie mitten in Samaria waren.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
2 Kön 6 20 in der Elberfelder Bibel
Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sagte Elisa: Herr, öffne die Augen dieser {Männer} , dass sie sehen! Da öffnete der Herr ihre Augen, und sie sahen. Und siehe, {sie waren} mitten in Samaria.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
2 Kön 6 20 in der Neue Genfer Übersetzung
Als sie dort angekommen waren, betete Elisa: » HERR, öffne ihnen die Augen, damit sie wieder sehen können.« Da öffnete der HERR ihnen die Augen, und sie merkten, dass sie sich mitten in Samaria befanden.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 6 20 in der Schlachter 2000
Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa: HERR, öffne diesen die Augen, damit sie sehen! Und der HERR öffnete ihnen die Augen, sodass sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
2 Kön 6 20 in der New International Version
After they entered the city, Elisha said, ‘ LORD, open the eyes of these men so that they can see.’ Then the LORD opened their eyes and they looked, and there they were, inside Samaria.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
2 Kön 6 20 in der Hoffnung für Alle
Als sie dort angekommen waren, betete Elisa: » HERR, öffne ihnen die Augen, damit sie wieder sehen können!« Da öffnete der HERR ihnen die Augen, und sie stellten voller Schrecken fest, dass sie sich mitten in Samaria befanden.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.