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2. Könige 6,21

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 6 21 in der Gute Nachricht Bibel

Als der König von Israel die Syrer sah, fragte er Elischa: »Mein Vater, soll ich sie niedermachen lassen?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 6 21 in der Lutherbibel

Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie erschlagen?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 6 21 in der Einheitsübersetzung

Sobald nun der König von Israel sie erblickte, rief er Elischa zu: Soll ich sie totschlagen, mein Vater?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 6 21 in der Elberfelder Bibel

Und der König von Israel sagte zu Elisa, als er sie sah: Soll ich losschlagen, soll ich losschlagen, mein Vater?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 6 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Als der König von Israel die Aramäer sah, fragte er Elisa: »Mein Vater, soll ich sie umbringen? Soll ich sie alle umbringen?«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 6 21 in der Schlachter 2000

Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie schlagen? Soll ich sie schlagen?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 6 21 in der New International Version

When the king of Israel saw them, he asked Elisha, ‘Shall I kill them, my father? Shall I kill them?’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 6 21 in der Hoffnung für Alle

Als der König von Israel seine Feinde sah, fragte er Elisa: »Mein Vater, was rätst du mir? Soll ich sie alle umbringen lassen? Soll ich sie erschlagen?«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Könige 6:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-6/vers-21 [gedruckt am 08.08.2026]