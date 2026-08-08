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2. Korinther 11,18

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kor 11 18 in der Gute Nachricht Bibel

Aber weil so viele sich auf ihre Vorzüge berufen, will ich es auch einmal tun.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 11 18 in der Lutherbibel

Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich mich auch rühmen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 11 18 in der Einheitsübersetzung

Da viele Menschen im Sinn dieser Welt prahlen, will auch ich einmal prahlen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kor 11 18 in der Elberfelder Bibel

Weil viele sich nach dem Fleisch rühmen, so will auch ich mich rühmen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kor 11 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Da so viele sich mit ihren Vorzügen und Leistungen rühmen, will auch ich jetzt in ´diese Art von` Rühmen einstimmen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 11 18 in der Schlachter 2000

Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will auch ich mich rühmen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kor 11 18 in der New International Version

Since many are boasting in the way the world does, I too will boast.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kor 11 18 in der Hoffnung für Alle

Wie die anderen dauernd ihre Vorzüge herausstellen, will ich es auch einmal tun.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Korinther 11:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kor/kapitel-11/vers-18 [gedruckt am 08.08.2026]