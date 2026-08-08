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2. Korinther 11,5

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kor 11 5 in der Gute Nachricht Bibel

Ich bin überzeugt, dass ich euren Überaposteln in nichts nachstehe.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 11 5 in der Lutherbibel

Ich meine doch, dass ich den Überaposteln in nichts nachstehe.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 11 5 in der Einheitsübersetzung

Ich denke doch, ich stehe den Überaposteln keineswegs nach.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kor 11 5 in der Elberfelder Bibel

Denn ich meine, dass ich den »übergroßen« Aposteln in nichts nachgestanden habe.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kor 11 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Dabei bin ich überzeugt, dass ich mich in keiner Beziehung vor diesen Superaposteln verstecken muss.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 11 5 in der Schlachter 2000

Denn ich meine, dass ich jenen »bedeutenden Aposteln« in nichts nachstehe.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kor 11 5 in der New International Version

I do not think I am in the least inferior to those ‘super-apostles’.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kor 11 5 in der Hoffnung für Alle

Ich stehe diesen ach so großartigen Aposteln, vor denen ihr solchen Respekt habt, in nichts nach. Das weiß ich.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kor/kapitel-11/vers-5 [gedruckt am 08.08.2026]