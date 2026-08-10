Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 2. Makkabäer
  4. Kapitel 1
  5. Vers 36
Zu 2. Makkabäer 1 Vers 35

2. Makkabäer 1,36

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Makk 1 36 in der Gute Nachricht Bibel

Nehemia und seine Leute nannten das Wasser übrigens »Neftar«, d. h. »Reinigung«, nur beim Volk hieß es dann »Neftai«.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 1 36 in der Lutherbibel

Und die Leute Nehemias nannten dies Wasser Neftar, das heißt übersetzt: Reinigung; die meisten aber nennen es Neftai.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 1 36 in der Einheitsübersetzung

Die Leute um Nehemia nannten das Wasser Neftar, das heißt übersetzt: Reinigung. Bei den meisten aber heißt es Neftai.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-makk/kapitel-1/vers-36 [gedruckt am 10.08.2026]