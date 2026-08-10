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2. Makkabäer 15,15

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Makk 15 15 in der Gute Nachricht Bibel

Jeremia habe darauf Judas ein goldenes Schwert übergeben und dabei gesagt:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 15 15 in der Lutherbibel

Danach gab Jeremia mit der Rechten dem Judas ein goldenes Schwert und sagte zu ihm:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 15 15 in der Einheitsübersetzung

Dann streckte Jeremia die rechte Hand aus und übergab ihm ein goldenes Schwert; dabei sagte er:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-makk/kapitel-15/vers-15 [gedruckt am 10.08.2026]