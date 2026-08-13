Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 2. Makkabäer
  4. Kapitel 9
  5. Vers 1
Zu 2. Makkabäer 9 Vers 2

2. Makkabäer 9,1

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Makk 9 1 in der Gute Nachricht Bibel

Zu derselben Zeit musste König Antiochus aus Persien abziehen. Sein Heer war geschlagen worden und befand sich in Auflösung.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 9 1 in der Lutherbibel

Um dieselbe Zeit musste Antiochus ungeordnet aus Persien abziehen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 9 1 in der Einheitsübersetzung

Etwa zur selben Zeit musste Antiochus mit Schimpf und Schande aus Persien abziehen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-makk/kapitel-9/vers-1 [gedruckt am 13.08.2026]