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2. Samuel 14,21

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 14 21 in der Gute Nachricht Bibel

Darauf sagte der König zu Joab: »Gut, ich erfülle deine Bitte. Geh und hol mir den Jungen, den Abschalom, zurück!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 14 21 in der Lutherbibel

Da sprach der König zu Joab: Siehe, ich will es tun; so geh hin und bringe den jungen Absalom zurück.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 14 21 in der Einheitsübersetzung

Darauf sagte der König zu Joab: Gut, ich erfülle dir diese deine Bitte. Geh, bring den jungen Abschalom zurück!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 14 21 in der Elberfelder Bibel

Und der König sagte zu Joab: Siehe doch, ich tue diese {deine} Sache. So geh nun hin, lass den Jungen, den Absalom, zurückkehren!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 14 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Darauf sagte der König zu Joab: »Nun gut, ich werde deinen Wunsch erfüllen. Geh und hol meinen Sohn Abschalom zurück!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 14 21 in der Schlachter 2000

Da sprach der König zu Joab: Siehe, ich will dies tun; so geh nun hin und hole den jungen Mann Absalom zurück!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 14 21 in der New International Version

The king said to Joab, ‘Very well, I will do it. Go, bring back the young man Absalom.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 14 21 in der Hoffnung für Alle

David ließ Joab zu sich rufen und sagte zu ihm: »Hör zu, ich will dir deinen Wunsch erfüllen. Lass meinen Sohn Absalom zurückholen!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-14/vers-21 [gedruckt am 11.08.2026]