Da sagte David zu all seinen Knechten, die bei ihm in Jerusalem waren: Macht euch auf und lasst uns fliehen! Denn {sonst} gibt es für uns kein Entkommen vor Absalom. Beeilt euch wegzukommen, damit er nicht eilends kommt und uns {noch} einholt und das Unheil über uns bringt und die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlägt!