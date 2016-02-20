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2. Samuel 16,20

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 16 20 in der Gute Nachricht Bibel

Abschalom wandte sich an Ahitofel und sagte: »Rate mir! Was soll ich jetzt tun?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 16 20 in der Lutherbibel

Und Absalom sprach zu Ahitofel: Gebt euren Rat, was sollen wir tun?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 16 20 in der Einheitsübersetzung

Abschalom sagte zu Ahitofel: Gebt einen Rat, was wir tun sollen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 16 20 in der Elberfelder Bibel

Und Absalom sagte zu Ahitofel: Gebt einen Rat, was wir tun sollen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 16 20 in der Neue Genfer Übersetzung

Abschalom ´wandte sich an` Ahitofel und sagte: »Gib mir einen Rat! Was soll ich jetzt tun?«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 16 20 in der Schlachter 2000

Und Absalom sprach zu Ahitophel: Rate, was wir tun sollen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 16 20 in der New International Version

Absalom said to Ahithophel, ‘Give us your advice. What should we do?’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 16 20 in der Hoffnung für Alle

Danach wandte Absalom sich an Ahitofel und fragte: »Was sollen wir nun weiter unternehmen? Gib mir einen Rat!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-16/vers-20 [gedruckt am 11.08.2026]