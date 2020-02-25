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2. Samuel 20,25

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 20 25 in der Gute Nachricht Bibel

Schewa war Staatsschreiber. Zadok und Abjatar waren Priester

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 20 25 in der Lutherbibel

Schewa war Schreiber, Zadok und Abjatar waren Priester.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 20 25 in der Einheitsübersetzung

Schewa war Staatsschreiber und Zadok und Abjatar waren Priester.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 20 25 in der Elberfelder Bibel

und Scheja war Schreiber, und Zadok und Abjatar waren Priester,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 20 25 in der Neue Genfer Übersetzung

und Schewa war Hofschreiber. Die ´obersten Priester` waren Zadok und Abjatar.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 20 25 in der Schlachter 2000

und Seja war Staatsschreiber, und Zadok und Abjatar waren Priester;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 20 25 in der New International Version

Sheva was secretary; Zadok and Abiathar were priests;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 20 25 in der Hoffnung für Alle

Schewa war Hofsekretär. Zadok und Abjatar waren die obersten Priester,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-20/vers-25 [gedruckt am 11.08.2026]