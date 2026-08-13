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2. Samuel 22,29

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 22 29 in der Gute Nachricht Bibel

Du, HERR, bist mein Licht, du selbst, mein Gott, machst alles Dunkel um mich hell.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 29 in der Lutherbibel

Ja, du, HERR, bist meine Leuchte; der HERR macht meine Finsternis licht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 29 in der Einheitsübersetzung

Ja, du bist meine Leuchte, HERR. / Der HERR macht meine Finsternis hell.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 22 29 in der Elberfelder Bibel

Ja, du bist meine Leuchte, Herr; und der Herr erhellt meine Finsternis.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 22 29 in der Neue Genfer Übersetzung

Du, HERR, bist mein Licht, du erleuchtest meine Finsternis.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 29 in der Schlachter 2000

Denn du, HERR, bist meine Leuchte; der HERR macht meine Finsternis licht;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 22 29 in der New International Version

You, LORD, are my lamp; the LORD turns my darkness into light.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 22 29 in der Hoffnung für Alle

HERR, du machst die Finsternis um mich hell, du bist mein Licht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-22/vers-29 [gedruckt am 13.08.2026]