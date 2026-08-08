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2. Samuel 22,45

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 22 45 in der Gute Nachricht Bibel

Ausländer kommen und kriechen vor mir, sie hören, was ich sage, und gehorchen sofort.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 45 in der Lutherbibel

Die Söhne der Fremde huldigen mir und gehorchen mir mit gehorsamen Ohren.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 45 in der Einheitsübersetzung

Mir huldigen die Söhne der Fremde; / sobald ihr Ohr hört, sind sie mir gehorsam.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 22 45 in der Elberfelder Bibel

Die Söhne der Fremde schmeichelten mir; sowie {ihr} Ohr hörte, gehorchten sie mir.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 22 45 in der Neue Genfer Übersetzung

Menschen aus anderen Ländern zeigten mir Ergebenheit. Wenn sie nur die Nachricht von meinen Siegen hörten, erwiesen sie mir schon Gehorsam.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 45 in der Schlachter 2000

die Söhne der Fremden schmeicheln mir, sie gehorchen mir aufs Wort.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 22 45 in der New International Version

foreigners cower before me; as soon as they hear of me, they obey me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 22 45 in der Hoffnung für Alle

Fremde ergaben sich, sobald sie nur von mir hörten, und gingen gehorsam vor mir auf die Knie.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-22/vers-45 [gedruckt am 08.08.2026]