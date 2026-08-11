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2. Samuel 22,46

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 22 46 in der Gute Nachricht Bibel

Sie haben keine Kraft mehr zum Widerstand, zitternd kommen sie hervor aus ihren Burgen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 46 in der Lutherbibel

Die Söhne der Fremde verschmachten und kommen mit Zittern aus ihren Burgen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 46 in der Einheitsübersetzung

Den Söhnen der Fremde schwindet die Kraft, / sie kommen zitternd aus ihren Burgen hervor.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 22 46 in der Elberfelder Bibel

Die Söhne der Fremde sanken hin und zitterten hervor aus ihren Festungen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 22 46 in der Neue Genfer Übersetzung

Die fremden Völker hatte aller Mut verlassen, zitternd kamen sie aus ihren Festungen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 46 in der Schlachter 2000

Die Söhne der Fremden verzagen und kommen zitternd aus ihren Burgen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 22 46 in der New International Version

They all lose heart; they come trembling from their strongholds.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 22 46 in der Hoffnung für Alle

Zitternd kamen sie aus ihren Festungen heraus und hatten keine Kraft mehr zum Widerstand.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-22/vers-46 [gedruckt am 11.08.2026]