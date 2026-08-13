Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 2. Samuel
  4. Kapitel 22
  5. Vers 48

2. Samuel 22,48

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 22 48 in der Gute Nachricht Bibel

Du hast mich Rache nehmen lassen und hast mir die Völker unterworfen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 48 in der Lutherbibel

der Gott, der mir Vergeltung schafft und mir die Völker unterwirft.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 48 in der Einheitsübersetzung

denn Gott verschaffte mir Vergeltung / und unterwarf mir Völker.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 22 48 in der Elberfelder Bibel

der Gott, der mir Rache gab und mir die Völker unterwarf

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 22 48 in der Neue Genfer Übersetzung

Dieser wunderbare Gott – er ließ mich Vergeltung üben. Er brachte Völker unter meine Herrschaft

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 48 in der Schlachter 2000

Der Gott, der mir Rache verlieh und mir die Völker unterwarf,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 22 48 in der New International Version

He is the God who avenges me, who puts the nations under me,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 22 48 in der Hoffnung für Alle

Er ist es, der sich an meinen Feinden gerächt hat; ganze Völker hat er mir unterworfen

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-22/vers-48 [gedruckt am 13.08.2026]