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2. Samuel 5,22

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 5 22 in der Gute Nachricht Bibel

Nach einiger Zeit zogen die Philister noch einmal gegen David aus. Wieder besetzten sie die Ebene Rafaïm.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 5 22 in der Lutherbibel

Die Philister aber zogen abermals herauf und breiteten sich aus in der Ebene Refaïm.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 5 22 in der Einheitsübersetzung

Doch die Philister zogen noch einmal herauf und streiften in der Rafaïterebene umher.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 5 22 in der Elberfelder Bibel

Und die Philister zogen noch einmal herauf und breiteten sich in der Ebene Refaïm aus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 5 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Ein weiteres Mal zogen die Philister ´gegen David` aus und besetzten die Ebene Refaïm.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 5 22 in der Schlachter 2000

Aber die Philister zogen nochmals herauf und breiteten sich aus im Tal der Rephaiter.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 5 22 in der New International Version

Once more the Philistines came up and spread out in the Valley of Rephaim;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 5 22 in der Hoffnung für Alle

Doch die Philister gaben nicht auf. Sie zogen noch einmal nach Israel und fielen auch diesmal in die Refaïm-Ebene ein.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-5/vers-22 [gedruckt am 08.08.2026]