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2. Thessalonicher 3,5

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Thessalonicher ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Thess 3 5 in der Gute Nachricht Bibel

Der Herr richte euer ganzes Denken und Wollen darauf, dass ihr Gott liebt und standhaft zu Christus haltet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Thess 3 5 in der Lutherbibel

Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Thess 3 5 in der Einheitsübersetzung

Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes aus und auf die Geduld Christi.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Thess 3 5 in der Elberfelder Bibel

Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Thess 3 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Der Herr aber helfe euch, euer Denken und Wollen ganz an Gottes Liebe auszurichten, und mache euch standhaft, wie er selbst, Christus, standhaft war.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Thess 3 5 in der Schlachter 2000

Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Thess 3 5 in der New International Version

May the Lord direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Thess 3 5 in der Hoffnung für Alle

Wir beten zum Herrn, dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt und dass ihr standhaft im Glauben an Christus bleibt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Thessalonicher 3:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-thess/kapitel-3/vers-5 [gedruckt am 13.08.2026]