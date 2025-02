Mose erwiderte: »Wenn ihr so handelt, dann bleibt ihr weder dem Herrn noch den anderen Israeliten etwas schuldig. Rüstet euch also vor den Augen des Herrn zum Kampf und überschreitet vor seinen Augen vollzählig den Jordan, und kehrt erst wieder hierher zurück, nachdem der Herr seine Feinde vertrieben und sich das ganze Land unterworfen hat! Wenn dies geschehen ist, dann wird euch in Gegenwart des Herrn das Land auf dieser Seite des Jordans als euer rechtmäßiger Besitz zugesprochen werden.