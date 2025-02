Sie brachten also ihre Gaben nacheinander: am 1. Tag Nachschon, der Sohn Amminadabs, vom Stamm Juda, am 2. Tag Netanel, der Sohn Zuars, vom Stamm Issachar, am 3. Tag Eliab, der Sohn Helons, vom Stamm Sebulon, am 4. Tag Elizur, der Sohn Schedëurs, vom Stamm Ruben, am 5. Tag Schelumiël, der Sohn Zurischaddais, vom Stamm Simeon, am 6. Tag Eljasaf, der Sohn Dëuëls, vom Stamm Gad, am 7. Tag Elischama, der Sohn Ammihuds, vom Stamm Efraïm, am 8. Tag Gamliël, der Sohn Pedazurs, vom Stamm Manasse, am 9. Tag Abidan, der Sohn Gidonis, vom Stamm Benjamin, am 10. Tag Ahiëser, der Sohn Ammischaddais, vom Stamm Dan, am 11. Tag Pagiël, der Sohn Ochrans, vom Stamm Ascher, am 12. Tag Ahira, der Sohn Enans, vom Stamm Naftali. Alle brachten die gleichen Gaben, und zwar jeder eine Silberschüssel von 1500 Gramm und eine Silberschale von 800 Gramm, gewogen nach dem Gewicht des Heiligtums; beide Silbergefäße enthielten als Speiseopfer Weizenmehl, das mit Olivenöl vermengt war. Außerdem brachte jeder eine kleine Schale aus Gold, 120 Gramm schwer und mit Weihrauch gefüllt; dazu als Brandopfer einen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Schaf, als Sühneopfer einen Ziegenbock sowie als Mahlopfer zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Schafe.