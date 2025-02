1. Johannes 5

Elberfelder Bibel

4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.

10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich ; wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat.