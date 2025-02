1. Könige 1

Elberfelder Bibel

2 Da sagten seine Diener zu ihm: Man suche meinem Herrn, dem König, ein Mädchen, eine Jungfrau, dass sie vor dem König {dienend} stehe und seine Pflegerin sei! Wenn sie {dann} in deinem Schoß liegt, wird meinem Herrn, dem König, warm werden.

5 Adonija aber, der Sohn der Haggit, erhob sich und sagte: Ich bin es, der König wird! Und er schaffte sich Wagen und Reiter an und fünfzig Mann, die vor ihm herliefen.

6 Sein Vater aber hatte ihn, solange er lebte, nie gekränkt, dass er gesagt hätte: Warum handelst du so? Und auch war er sehr schön von Gestalt; und seine Mutter hatte ihn nach Absalom geboren.

12 Und nun komm, ich will dir einen Rat geben, und {so} rette dein Leben und das Leben deines Sohnes Salomo!

15 Da ging Batseba zum König hinein in das Gemach; der König aber war sehr alt, und Abischag, die Schunemiterin, bediente den König.

16 Und Batseba verneigte sich und fiel vor dem König nieder. Da sagte der König: Was hast du?

19 Und er hat Stiere und Mastvieh und Schafe in Menge geschlachtet und hat alle Söhne des Königs und den Priester Abjatar und den Heerobersten Joab eingeladen; aber deinen Knecht Salomo hat er nicht eingeladen.

22 Und siehe, während sie noch mit dem König redete, kam der Prophet Nathan herein.

23 Und man meldete dem König: Der Prophet Nathan ist da! Und er kam herein vor den König und warf sich vor dem König auf sein Angesicht zur Erde nieder.

25 Denn er ist heute hinabgegangen, hat Stiere und Mastvieh und Schafe in Menge geschlachtet und hat alle Söhne des Königs und die Heerobersten und den Priester Abjatar eingeladen; und siehe, sie essen und trinken vor ihm und sagen: Es lebe der König Adonija!

27 Wenn diese Sache von meinem Herrn, dem König, aus {so} geschehen ist, dann hast du deine Knechte also nicht wissen lassen, wer auf dem Thron meines Herrn, des Königs, nach ihm sitzen soll?

28 Da antwortete der König David und sagte: Ruft mir Batseba! Und sie kam herein vor den König und trat vor den König.

29 Und der König schwor und sprach: So wahr der Herr lebt, der meine Seele aus jeder Not gerettet hat,

30 ja, wie ich dir {einst} bei dem Herrn, dem Gott Israels geschworen habe, indem ich sprach: Gewiss, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein, und er soll der sein, der an meiner Stelle auf meinem Thron sitzen wird, ja, so werde ich am heutigen Tag tun.