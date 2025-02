1. Könige 13

Elberfelder Bibel

2 Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sagte: Altar, Altar, so spricht der Herr: Siehe, ein Sohn wird dem Haus David geboren werden, sein Name ist Josia. Der wird auf dir die Höhenpriester schlachten, die auf dir räuchern; und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen!

4 Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, das er gegen den Altar in Bethel ausgerufen hatte, da streckte Jerobeam vom Altar herab seine Hand aus und sagte: Packt ihn! Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen.

6 Da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes: Besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes, und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann ! Und der Mann Gottes besänftigte das Angesicht des Herrn, und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben und wurde wie vorher.

8 Der Mann Gottes aber sagte zum König: {Selbst} wenn du mir die Hälfte deines Hauses gäbest, so würde ich nicht mit dir hineingehen. Ich werde an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken.

11 Ein alter Prophet wohnte in Bethel; und seine Söhne kamen und erzählten ihm alles , was der Mann Gottes an dem Tag in Bethel getan hatte; die Worte, die er zum König geredet hatte, die erzählten sie ihrem Vater.