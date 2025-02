1. Könige 15

Elberfelder Bibel

Abija von Juda

1 Und im achtzehnten Jahr des Königs Jerobeam, des Sohnes Nebats, wurde Abija König über Juda.

2 Er regierte drei Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Maacha, die Tochter Abischaloms.

3 Und er lebte in allen Sünden seines Vaters, die der vor ihm getan hatte; und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David.

4 Doch Davids wegen gab ihm der Herr, sein Gott, eine Leuchte in Jerusalem, indem er seinen Sohn nach ihm {als König} aufstehen ließ und indem er Jerusalem bestehen ließ,

5 weil David getan hatte, was recht war in den Augen des Herrn, und von allem, was er ihm geboten hatte, nicht abgewichen war alle Tage seines Lebens, außer in der Sache mit Uria, dem Hetiter.

6 Und es war Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam alle Tage seines Lebens.

7 Und die übrige Geschichte Abijas und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben in dem Buch der Geschichte der Könige von Juda? Und es war Krieg zwischen Abija und Jerobeam.

8 Und Abija legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn in der Stadt Davids. Und sein Sohn Asa wurde an seiner Stelle König.

Asa von Juda

9 Und im zwanzigsten Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asa König über Juda.

10 Und er regierte 41 Jahre in Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Maacha, die Tochter Abischaloms.

11 Und Asa tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David.

12 Und er schaffte die Tempelhurer aus dem Land und tat alle Götzen weg, die seine Väter gemacht hatten.

13 Auch seine Mutter Maacha entfernte er aus {ihrer Stellung als} Gebieterin, weil sie der Aschera ein Schandbild gemacht hatte; und Asa rottete ihr Schandbild aus und verbrannte es im Tal Kidron.

14 Die Höhen aber wichen nicht; doch war das Herz Asas ungeteilt mit dem Herrn alle seine Tage.

15 Und er brachte die heiligen Gaben seines Vaters und seine {eigenen} heiligen Gaben ins Haus des Herrn: Silber und Gold und Geräte.

16 Und es war Krieg zwischen Asa und Bascha, dem König von Israel, all ihre Tage.

17 Bascha, der König von Israel, zog gegen Juda herauf und baute Rama aus, um bei Asa, dem König von Juda, niemanden aus- und eingehen zu lassen.

18 Da nahm Asa alles Silber und Gold, das in den Schätzen des Hauses des Herrn {noch} übrig geblieben war, und die Schätze des Hauses des Königs und gab sie in die Hand seiner Knechte; und der König Asa sandte sie zu Ben-Hadad, dem Sohn des Tabrimmon, des Sohnes Hesjons, dem König von Aram, der in Damaskus wohnte, und ließ {ihm} sagen:

19 Ein Bund {sei} zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater! Siehe, ich sende dir als Geschenk Silber und Gold. Auf, mach deinen Bund mit Bascha, dem König von Israel, ungültig, dass er von mir abzieht!

20 Und Ben-Hadad hörte auf den König Asa, und er sandte seine Heerobersten gegen die Städte Israels und schlug Ijon und Dan und Abel-Bet-Maacha und ganz Kinneret samt dem ganzen Land Naftali.

21 Und es geschah, als Bascha das hörte, da ließ er davon ab, Rama auszubauen, und blieb in Tirza.

22 Der König Asa aber bot ganz Juda auf, keiner war frei {vom Dienst} ; und sie trugen die Steine und das Bauholz von Rama weg, mit denen Bascha gebaut hatte. Und der König Asa baute damit Geba {in} Benjamin und Mizpa aus.

23 Und die übrige ganze Geschichte Asas und alle seine Machttaten und alles, was er getan hat, und die Städte, die er gebaut hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Juda? Doch zur Zeit seines Alters war er an seinen Füßen krank.

24 Und Asa legte sich zu seinen Vätern und wurde bei seinen Vätern in der Stadt seines Vaters David begraben. Und sein Sohn Joschafat wurde an seiner Stelle König.

Nadab von Israel

25 Und Nadab, der Sohn Jerobeams, wurde König über Israel im zweiten Jahr Asas, des Königs von Juda; und er regierte zwei Jahre über Israel.

26 Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, und ging auf dem Weg seines Vaters und {lebte} in dessen Sünde, mit der er Israel zur Sünde verführt hatte.

27 Gegen ihn verschwor sich Bascha, der Sohn Ahijas, vom Haus Issaschar. Und Bascha erschlug ihn bei Gibbeton, während Nadab und ganz Israel Gibbeton belagerten, das den Philistern gehörte.

28 Und Bascha tötete ihn im dritten Jahr Asas, des Königs von Juda, und wurde an seiner Stelle König.

29 Und es geschah, sobald er König geworden war, erschlug er das ganze Haus Jerobeam; er ließ von Jerobeam nichts übrig, was Odem hatte, bis er es ausgetilgt hatte nach dem Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht Ahija, den Siloniter, geredet hatte

30 wegen der Sünden Jerobeams, die er begangen und mit denen er Israel zur Sünde verführt hatte, durch den Zorn , zu dem er den Herrn, den Gott Israels, gereizt hatte.

31 Und die übrige Geschichte Nadabs und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel?

32 Und es war Krieg zwischen Asa und Bascha, dem König von Israel, alle ihre Tage.

Bascha von Israel

33 Im dritten Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Bascha, der Sohn Ahijas, König über ganz Israel in Tirza {und regierte} 24 Jahre {lang}.

34 Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, und ging auf dem Weg Jerobeams und in dessen Sünde, mit der er Israel zur Sünde verführt hatte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen