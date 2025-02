1. Könige 16

Elberfelder Bibel

3 siehe, so werde ich hinter Bascha und hinter seinem Haus her ausfegen lassen und werde dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats.

4 Wer von Bascha in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen, und wer von ihm auf {freiem} Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen.

5 Und die übrige Geschichte Baschas und {alles, } was er getan hat, und seine Machttaten, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel?

6 Und Bascha legte sich zu seinen Vätern und wurde in Tirza begraben. Und sein Sohn Ela wurde an seiner Stelle König.

7 Auch durch den Propheten Jehu, den Sohn des Hanani, war das Wort des Herrn gegen Bascha und gegen sein Haus ergangen, und zwar wegen all des Bösen, das er in den Augen des Herrn getan hatte, um ihn durch das Tun seiner Hände zum Zorn zu reizen, sodass er dem Haus Jerobeam gleich werden sollte, und {auch} deswegen, weil er dieses erschlagen hatte.

8 Im 26. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Ela, der Sohn Baschas, König über Israel in Tirza {und regierte} zwei Jahre.

9 Gegen ihn verschwor sich sein Knecht Simri, der Oberste über die Hälfte der Kriegswagen. Er aber hatte getrunken und sich berauscht in Tirza, im Haus Arzas, der über das Haus in Tirza {gesetzt war}.

10 Da kam Simri herein und erschlug ihn; er tötete ihn im 27. Jahr Asas, des Königs von Juda, und wurde an seiner Stelle König.

11 Und es geschah, als er König war, sobald er auf seinem Thron saß, erschlug er das ganze Haus Baschas; er ließ nichts von ihm übrig, was männlich war , weder seine Blutsverwandten noch seine Freunde.

12 So tilgte Simri das ganze Haus Baschas aus nach dem Wort des Herrn, das er durch den Propheten Jehu gegen Bascha geredet hatte,

13 wegen all der Sünden Baschas und der Sünden seines Sohnes Ela, die sie begangen und mit denen sie Israel zur Sünde verführt hatten, den Herrn, den Gott Israels, durch ihre nichtigen Götzen zum Zorn zu reizen.

14 Und die übrige Geschichte Elas und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel?

15 Im 27. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Simri {für} sieben Tage König in Tirza, während das Volk gegen Gibbeton, das den Philistern gehörte, das Kriegslager aufgeschlagen hatte.

16 Und als das Volk im Kriegslager sagen hörte: Simri hat eine Verschwörung gemacht und hat auch den König erschlagen, da machte ganz Israel den Heerobersten Omri an demselben Tag im Lager zum König über Israel.

18 Und es geschah, als Simri sah, dass die Stadt eingenommen war, ging er in den Palast des Königshauses und verbrannte das Königshaus über sich mit Feuer und starb

19 wegen seiner Sünden, die er begangen hatte, indem er tat, was böse war in den Augen des Herrn, indem er auf dem Weg Jerobeams und in seiner Sünde lebte , die der getan hatte, um Israel zur Sünde zu verführen.