1. Könige 19

Elberfelder Bibel

1 Und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen {Hergang} , wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte.

2 Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ {ihm} sagen: So sollen {mir} die Götter tun , und so sollen sie hinzufügen ! Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich!

4 Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können , und sagte: Es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin! Denn ich bin nicht besser als meine Väter.

5 Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf, iss!

7 Und der Engel des Herrn kehrte zurück, {kam} zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf, iss! Denn der Weg ist zu weit für dich.

8 Da stand er auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb.

9 Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn {geschah} zu ihm, und er sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia?

11 Da sprach er: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn! Und siehe, der Herr ging vorüber . Da {kam} ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her; der Herr {aber} war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben; der Herr {aber} war nicht in dem Erdbeben.