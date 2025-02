1. Könige 4

Elberfelder Bibel

9 der Sohn des Deker in Makaz und in Schaalbim und Bet-Schemesch und Elon {und} Bet-Hanan ;

13 Der Sohn des Geber war in Ramot {in} Gilead: Er hatte die Zeltdörfer Jaïrs, des Sohnes Manasses, die in Gilead sind, {und} er hatte den Landstrich Argob, der in Baschan ist, sechzig große Städte mit Mauern und bronzenen Riegeln.