1. Könige 6

Elberfelder Bibel

Salomos Tempelbau

1 Und es geschah im 480. Jahr nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siw, das ist der zweite Monat, da baute er das Haus für den Herrn.

2 Und das Haus, das der König Salomo für den Herrn baute: sechzig Ellen {betrug} seine Länge und zwanzig {Ellen} seine Breite und dreißig Ellen seine Höhe.

3 Und die Vorhalle vor dem Tempelraum des Hauses: Zwanzig Ellen war ihre Länge vor der Breite des Hauses her; zehn Ellen war ihre Breite, in der Längsrichtung des Hauses {gemessen}.

4 Und er machte für das Haus Fenster mit Rahmen und Gitterwerk.

5 Und er baute an der Wand des Hauses einen Anbau ringsumher, an den Wänden des Hauses rings um den Tempelraum und den Hinterraum ; und er machte Seiten {stockwerke} ringsumher.

6 Der untere Anbau: fünf Ellen {betrug} seine Breite; und der mittlere: sechs Ellen seine Breite; und der dritte: sieben Ellen seine Breite. Denn er hatte dem Haus ringsum nach außen zu Absätze gegeben, um nicht in die Wände des Hauses einzugreifen .

7 Und als das Haus gebaut wurde, wurde es aus Steinen erbaut, die vom Steinbruch her unbehauen waren, und Hammer und Meißel {oder} irgendein {anderes} eisernes Werkzeug waren im Haus nicht zu hören, als es erbaut wurde.

8 Der Eingang zum mittleren Seiten {stockwerk} war an der rechten Seite des Hauses; und mit {hilfe von} Wendeltreppen stieg man zum mittleren und vom mittleren zum dritten hinauf.

9 Und er baute das Haus und vollendete es, und er deckte das Haus mit Balken und Bohlenreihen aus Zedern.

10 Und er baute den Anbau am ganzen Haus – fünf Ellen {betrug jeweils} seine Höhe – und fasste so das Haus mit Zedernbalken ein .

11 Und das Wort des Herrn geschah zu Salomo, indem er sprach:

12 {Was} dieses Haus {betrifft} , das du baust {, so sollst du wissen} : Wenn du in meinen Ordnungen lebst und meine Rechtsbestimmungen tust und alle meine Gebote bewahrst, dass du in ihnen lebst , dann werde ich dir mein Wort aufrechterhalten , das ich zu deinem Vater David geredet habe.

13 Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und werde mein Volk Israel nicht verlassen.

14 Und Salomo baute das Haus und vollendete es.

15 Und er verkleidete die Wände des Hauses innen mit Zedernbrettern; vom Fußboden des Hauses bis an die Balken der Decke belegte er sie innen mit Holz; und er belegte den Fußboden des Hauses mit Wacholderbrettern.

16 Und er baute {einen Abschnitt} von zwanzig Ellen von der Rückseite des Hauses her mit Zedernbrettern vom Fußboden bis an die {Decken} balken . So baute er {diesen Abschnitt} für das Haus innen zum Hinterraum aus , zum Allerheiligsten.

17 Vierzig Ellen {lang} war das Haus, das ist der Tempelraum vor dem Hinterraum .

18 Und Zedernholz war innen am Haus, Schnitzwerk von Koloquinten {blättern} und Blumengewinden . Alles war Zedernholz, kein Stein war zu sehen.

19 Den Hinterraum richtete er im Innersten des Hauses her, um die Lade des Bundes des Herrn dort hinzustellen.

20 Und der Hinterraum war zwanzig Ellen lang und zwanzig Ellen breit und zwanzig Ellen hoch. Und er überzog ihn mit gediegenem Gold. Auch den Zedernholzaltar überzog er {damit}.

21 Und Salomo überzog das Haus innen mit gediegenem Gold und zog goldene Ketten vor dem Hinterraum entlang und überzog ihn mit Gold .

22 Das ganze Haus überzog er mit Gold, das ganze Haus vollständig. Auch den ganzen Altar, der zum Hinterraum gehörte, überzog er mit Gold.

23 Und er machte im Hinterraum zwei Cherubim aus Ölbaumholz, zehn Ellen ihre Höhe.

24 Fünf Ellen {maß} der eine Flügel des Cherubs und fünf Ellen der andere Flügel des Cherubs: zehn Ellen von dem einen Ende seiner Flügel bis zu dem andern Ende seiner Flügel.

25 Zehn Ellen {maß} auch der andere Cherub: beide Cherubim hatten ein {und dasselbe} Maß und ein {und dieselbe} Gestalt.

26 Die Höhe des einen Cherubs {betrug} zehn Ellen und ebenso {die} des andern Cherubs.

27 Und er stellte die Cherubim in die Mitte des inneren Hauses; und die Cherubim breiteten die Flügel aus , sodass der Flügel des einen {Cherubs} die {eine} Wand berührte und der Flügel des andern Cherubs die andere Wand berührte; ihre Flügel zur Mitte des Hauses hin aber berührten sich gegenseitig, Flügel an Flügel.

28 Und er überzog die Cherubim mit Gold.

29 Und alle Wände des Hauses ringsum schnitzte er aus mit Schnitzwerkreliefs von Cherubim und Palmen {ornamenten} und Blumengewinden im Inneren und im Äußeren.

30 Und den Fußboden des Hauses überzog er mit Gold, im Inneren und im Äußeren.

31 Und für den Eingang zum Hinterraum machte er Türflügel aus Ölbaumholz; die Einfassung {bildete} einen fünffach gestaffelten Türrahmen .

32 Und in die beiden Türflügel aus Ölbaumholz, auf ihnen schnitzte er Schnitzwerk von Cherubim und Palmen {ornamenten} und Blumengewinden und überzog sie mit Gold, und auf die Cherubim und auf die Palmen {ornamente} ließ er das Gold aufhämmern.

33 Und ebenso machte er für den Eingang zum Tempelraum Türrahmen aus Ölbaumholz und {machte} vierfach gestaffelte Türrahmen

34 und zwei Türen aus Wacholderholz; die beiden Türflügel der einen Tür waren {bis an die Wand} drehbar, und die beiden Türflügel der anderen Tür waren {bis an die Wand} drehbar.

35 Und er schnitzte Cherubim und Palmen {ornamente} und Blumengewinde ein und überzog sie mit Gold, das dem Eingeritzten genau angepasst war .

36 Und er baute den inneren Vorhof aus drei Lagen Quadern und aus einer Lage Zedernbalken.

37 Im vierten Jahr wurde die Grundmauer des Hauses des Herrn gelegt, im Monat Siw;

38 und im elften Jahr, im Monat Bul, das ist der achte Monat, war das Haus vollendet, nach all seinen Teilen und nach all seinen Erfordernissen ; so hatte er sieben Jahre daran gebaut.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen