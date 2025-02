1. Könige 7

Elberfelder Bibel

1 Und an seinem {eigenen} Haus baute Salomo dreizehn Jahre, und er vollendete sein ganzes Haus.

3 Und es war mit Zedernholz gedeckt oben über den Tragbalken , die auf den Säulen waren, fünfundvierzig , {jeweils} fünfzehn in einer Reihe.

4 Und {Fenster} rahmen in drei Reihen, Fenster gegenüber Fenster , dreimal.

8 Und sein Haus, in dem er wohnte, {im} anderen Hof einwärts von der Vorhalle war von derselben Bauart. Und Salomo baute {auch} für die Tochter des Pharao, die er {zur Frau} genommen hatte, ein Haus wie diese Vorhalle.

14 Der war der Sohn einer Witwe aus dem Stamm Naftali, sein Vater aber war ein Tyrer, ein Bronzeschmied. Er war voller Weisheit und Einsicht und Kenntnis, um jegliche Arbeit in Bronze auszuführen. Und er kam zu dem König Salomo und führte {ihm} alle seine Arbeit aus.

17 Geflecht in Flechtwerk, Schnüre in Kettenwerk waren an den Kapitellen, die oben auf den Säulen waren: sieben für das eine Kapitell und sieben für das andere Kapitell.