1. Könige 8

Elberfelder Bibel

2 Und alle Männer von Israel versammelten sich zum König Salomo im Monat Etanim , das ist der siebte Monat, am Fest.

6 Und die Priester brachten die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz in den Hinterraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim;