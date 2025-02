1. Könige 9

Elberfelder Bibel

1 Und es geschah, als Salomo den Bau des Hauses des Herrn und des Hauses des Königs vollendet hatte, dazu alles, was Salomo gefiel, {alles, } was er auszuführen wünschte,

4 Und du, wenn du vor mir lebst, ebenso wie dein Vater David gelebt hat in Lauterkeit des Herzens und in Aufrichtigkeit, indem du nach allem handelst, was ich dir geboten habe, und {wenn} du meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen einhältst,

5 dann werde ich den Thron deines Königtums über Israel festigen für ewig, so wie ich über deinen Vater David geredet habe, als ich sprach: Es soll dir nicht an einem Mann auf dem Thron Israels fehlen .

8 Und dieses Haus wird eine Trümmerstätte werden ; jeder, der an ihm vorübergeht, wird sich entsetzen und pfeifen. Und man wird sagen: Warum hat der Herr an diesem Land und an diesem Haus so gehandelt?