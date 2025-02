Elberfelder Bibel

5 Von diesen verzweigten sich die Inseln der Nationen. {Das sind die Söhne Jafets} in ihren Ländern, je nach ihrer Sprache, nach ihren Sippen, in ihren Nationen.

20 Das sind die Söhne Hams nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, in ihren Nationen.

25 Und dem Eber wurden zwei Söhne geboren: Der Name des einen war Peleg , denn in seinen Tagen wurde das Land geteilt ; und der Name seines Bruders war Joktan.