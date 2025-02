Elberfelder Bibel

2 Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren.

5 Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein! Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht.

10 Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir: Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden;

11 und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden! Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch.

12 Im Alter von acht Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden, durch eure Generationen, der im Haus geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte {Sklave} , der nicht von deiner Nachkommenschaft ist;

13 beschnitten werden muss, der in deinem Haus geborene und der für dein Geld gekaufte {Sklave} ! Und mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein.

14 Ein unbeschnittener Männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk ; meinen Bund hat er ungültig gemacht!

15 Und Gott sprach zu Abraham: Deine Frau Sarai sollst du nicht {mehr} Sarai nennen, sondern Sara soll ihr Name sein!

17 Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem Hundertjährigen {ein Kind} geboren werden, und sollte Sara, eine Neunzigjährige, etwa gebären?

23 Und Abraham nahm seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus geborenen und alle mit seinem Geld gekauften {Sklaven} , alles, was unter den Leuten des Hauses Abraham männlich war, und beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut an ebendiesem Tag, wie Gott zu ihm geredet hatte.