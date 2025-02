Elberfelder Bibel

1 Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot {gerade} im Tor von Sodom saß. Und als Lot sie sah, stand er auf, {ging} ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde;

2 und er sprach: Ach, siehe, meine Herren! Kehrt doch ein in das Haus eures Knechtes, und übernachtet, und wascht eure Füße; morgen früh mögt ihr {dann} eures Weges ziehen! Aber sie sagten: Nein, sondern wir wollen auf dem Platz übernachten.

3 Als er jedoch sehr in sie drang, kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl, backte ungesäuertes Brot, und sie aßen.

6 Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu;

8 Seht doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben; die will ich zu euch herausbringen. Tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen! Nur diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen sind!

9 Aber sie sagten: Zurück da! Und sie sagten: Da ist einer allein gekommen, sich als Fremder {hier} aufzuhalten, und will sich {schon} als Richter aufspielen ! Nun, wir wollen dir Schlimmeres antun als jenen. Und sie drangen hart ein auf den Mann, auf Lot, und machten sich daran, die Tür aufzubrechen.

10 Da streckten die Männer ihre Hand aus und brachten Lot zu sich herein ins Haus; und die Tür verschlossen sie.

11 Die Männer aber, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit, vom kleinsten bis zum größten, sodass sie sich vergeblich mühten , den Eingang zu finden.

12 Und die Männer sagten zu Lot: Hast du hier noch jemanden? Einen Schwiegersohn und deine Söhne und deine Töchter oder einen, der sonst {noch} in der Stadt zu dir gehört? Führe {sie} hinaus aus diesem Ort!

14 Da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sagte: Macht euch auf, geht aus diesem Ort! Denn der Herr wird die Stadt vernichten. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt.

17 Und es geschah, als sie sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er: Rette dich {, es geht} um dein Leben! Sieh nicht hinter dich, und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene {des Jordan} ; rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst!

19 Siehe doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in deinen Augen, und du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten, es könnte das Unheil mich ereilen , dass ich sterbe.