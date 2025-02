Elberfelder Bibel

6 Höre uns an, mein Herr! Du bist ein Fürst Gottes unter uns, begrabe deine Tote in dem auserlesensten unserer Gräber! Keiner von uns wird dir sein Grab verweigern, deine Tote zu begraben.

8 Und er redete zu ihnen und sagte: Wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote begrabe von meinem Angesicht hinweg, so hört mich an und legt Fürsprache für mich ein bei Efron, dem Sohn Zohars,

9 dass er mir die Höhle Machpela gibt, die ihm gehört, die am Ende seines Feldes {liegt} ; zum vollen Kaufpreis gebe er sie mir zu einem Erbbegräbnis in eurer Mitte!

13 und er redete zu Efron vor den Ohren des Volkes des Landes und sagte: Ach, wenn du doch auf mich hören wolltest! Ich gebe {dir} den Kaufpreis des Feldes. Nimm ihn von mir an, dass ich meine Tote dort begraben kann!

15 Mein Herr, höre mich an! Ein Land von vierhundert Schekel Silber, was ist das zwischen mir und dir? So begrabe deine Tote!