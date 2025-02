Elberfelder Bibel

4 und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst!

5 So entließ Isaak den Jakob, und er ging nach Paddan-Aram zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuël, dem Bruder Rebekkas, der Mutter Jakobs und Esaus.

8 da sah Esau, dass die Töchter Kanaans übel waren in den Augen seines Vaters Isaak,

11 Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort; denn die Sonne war {schon} untergegangen. Und er nahm {einen} von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte.