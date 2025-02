Elberfelder Bibel

1 Und es geschah in jener Zeit, dass Juda von seinen Brüdern hinabzog und zu einem Mann von Adullam einkehrte, dessen Name war Hira.

6 Und Juda nahm für seinen Erstgeborenen Er eine Frau, deren Name war Tamar.

7 Aber Er, der Erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, so ließ der Herr ihn sterben.

10 Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat; so ließ er auch ihn sterben.