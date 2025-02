Elberfelder Bibel

3 Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ,

4 da fand Josef Gunst in seinen Augen, und er bediente ihn {persönlich}. Und er bestellte ihn über sein Haus, und alles, was er besaß, gab er in seine Hand.