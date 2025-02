2. Chronik 1

Elberfelder Bibel

4 Die Lade Gottes jedoch hatte David von Kirjat-Jearim heraufgebracht an {die Stelle, die} David für sie hergerichtet hatte; denn er hatte ihr in Jerusalem ein Zelt aufgeschlagen. –

7 In jener Nacht erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll!

8 Und Salomo sagte zu Gott: Du selbst hast ja an meinem Vater David große Gnade erwiesen; und du hast mich zum König gemacht an seiner Stelle.

12 so sind dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Und Reichtum und Güter und {auch} Ehre will ich dir geben, wie sie die Könige, die vor dir gewesen sind, nicht gehabt haben und wie sie nach dir keiner haben wird.

15 Und der König machte das Silber und das Gold in Jerusalem an Menge den Steinen gleich, und die Zedern machte er {an Menge} den Maulbeerfeigenbäumen gleich, die in der Niederung sind.