2. Chronik 11

Elberfelder Bibel

1 Und Rehabeam kam nach Jerusalem und versammelte das Haus Juda und Benjamin, 180000 auserlesene Krieger, um mit Israel zu kämpfen, und das Königreich an Rehabeam zurückzubringen.

3 Sage zu Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda, und zu ganz Israel in Juda und Benjamin:

4 So spricht der Herr: Ihr sollt nicht hinaufziehen und sollt nicht mit euren Brüdern kämpfen! Kehrt um, jeder in sein Haus, denn von mir ist diese Sache ausgegangen! Da hörten sie auf die Worte des Herrn und kehrten um und zogen nicht gegen Jerobeam.

5 Und Rehabeam wohnte in Jerusalem. Und er baute Städte zu Festungen {aus} in Juda.

10 und Zora und Ajalon und Hebron, befestigte Städte, die in Juda und Benjamin {sind}.

12 und in jede Stadt Schilde und Spieße; und er machte sie überaus stark. Und Juda und Benjamin gehörten ihm.

13 Und die Priester und die Leviten, die in ganz Israel waren, stellten sich bei ihm ein aus allen ihren Gebieten.

23 Und er handelte verständig und verteilte alle seine Söhne in alle Landschaften Judas und Benjamins, in alle befestigten Städte und gab ihnen Nahrung in Fülle und suchte eine Menge Frauen {für sie aus} .