2. Chronik 12

Elberfelder Bibel

5 Da kam der Prophet Schemaja zu Rehabeam und zu den Obersten von Juda, die sich vor Schischak nach Jerusalem zurückgezogen hatten, und sagte zu ihnen: So spricht der Herr: Ihr habt mich verlassen, darum habe auch ich euch verlassen {und euch} in die Hand Schischaks {gegeben}.

7 Als aber der Herr sah, dass sie sich gedemütigt hatten, geschah das Wort des Herrn zu Schemaja: Sie haben sich gedemütigt. Ich will sie nicht vernichten und will ihnen bald Rettung geben, und mein Zorn soll sich nicht durch Schischak über Jerusalem ergießen.

10 Und der König Rehabeam machte an ihrer Stelle bronzene Schilde, und er vertraute {sie} der Hand der Obersten der Leibwächter an, die den Eingang des Hauses des Königs bewachten.

11 Und es geschah, sooft der König in das Haus des Herrn hineinging, kamen die Leibwächter und trugen die Schilde und brachten sie dann wieder in das Wachtzimmer der Leibwächter zurück.

12 Weil er sich also gedemütigt hatte, wandte sich der Zorn des Herrn von ihm ab, sodass er ihn nicht völlig vernichtete. Es war ja auch in Juda {noch} etwas Gutes.

13 Und der König Rehabeam erstarkte in Jerusalem und regierte {weiter}. Denn Rehabeam war 41 Jahre alt, als er König wurde, und regierte siebzehn Jahre in Jerusalem, der Stadt, die der Herr aus allen Stämmen Israels erwählt hatte, um seinen Namen dort niederzulegen. Und der Name seiner Mutter war Naama, die Ammoniterin.